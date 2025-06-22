У Беллингема 15+12 в сезоне за «Реал». Больше Джуда за клуб забили лишь Винисиус и Мбаппе

Джуд Беллингем забил 15-й гол в сезоне за «Реал».

21-летний полузащитник сборной Англии открыл счет в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира «Реал» – «Пачука » (3:1, второй тайм).

Всего в 54 матчах за «Мадрид » во всех турнирах Джуд забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.

В сезоне-2024/25 за «Реал» больше Беллингема забили только Винисиус Жуниор (21 гол в 54 матчах) и Килиан Мбаппе (43 мяча в 56 играх).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.