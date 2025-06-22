У Беллингема 15+12 в сезоне за «Реал». Больше Джуда за клуб забили лишь Винисиус и Мбаппе
Джуд Беллингем забил 15-й гол в сезоне за «Реал».
21-летний полузащитник сборной Англии открыл счет в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира «Реал» – «Пачука» (3:1, второй тайм).
Всего в 54 матчах за «Мадрид» во всех турнирах Джуд забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.
В сезоне-2024/25 за «Реал» больше Беллингема забили только Винисиус Жуниор (21 гол в 54 матчах) и Килиан Мбаппе (43 мяча в 56 играх).
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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