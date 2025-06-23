«Реал» победил впервые при Алонсо – во втором матче. В первом была ничья с «Аль-Хилалем»

Хаби Алонсо одержал первую победу в качестве главного тренера «Реала».

Мадридцы сегодня нанесли поражение «Пачуке» (3:1) на клубном чемпионате мира, играя в меньшинстве с первого тайма.

Это был второй матч вице-чемпионов Испании под руководством 43-летнего специалиста. Первая игра, с «Аль-Хилалем» завершилась вничью – 1:1.

Алонсо до «Реала» тренировал «Байер» и сменил во главе испанского клуба Карло Анчелотти. Его третьим матчем станет встреча с «Ред Булл Зальцбург» 27 июня.