У «Реала» 4 победы и ничья после 3:4 от «Барселоны»

«Реал» до пяти матчей продлил серию без поражений.

«Мадрид » обыграл «Пачуку» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

После поражения от «Барселоны» со счетом 3:4 в 35-м туре Ла Лиги «Реал» одержал 4 победы и сыграл вничью.

В 3-м туре КЧМ команда Хаби Алонсо , сменившего Карло Анчелотти , сыграет с «Ред Булл Зальцбург» 27 июня.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча. Защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.