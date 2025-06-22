Удаление защитника «Реала» Асенсио на 7-й минуте – самое быстрое в истории межконтинентальных клубных турниров

Рауль Асенсио установил рекорд, заработав удаление на 7-й минуте.

«Реал» встречается с «Пачукой» в рамках 2-го тура чемпионата мира среди клубов (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

Уже на 7-й минуте судья Рамон Абатти удалил 22-летнего испанца за фол последней надежды против форварда Хосе Саломона Рондона.

Это первый случай с января 2021 года, когда игрока «Мадрида » удалили в первые 10 минут игры. Тогда красную карточку в игре с «Леванте» получил защитник Эдер Милитао .

Кроме того, удаление на 7-й минуте – это рекорд межконтинентальных клубных турниров, проводимых с 1960 года в любом формате. До этого самым ранним было удаление Матеуса Перейры из «Аль-Хилаля » на 14-й минуте матча КЧМ в 2022 году.

Также удаление Асенсио – первое для игроков «Реала» на межконтинентальном турнире с 2000 года. Тогда в игре с «Раджа Касабланка» красные карточки получили Гути, Роберто Карлос и Кристиан Карамбе.