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Удаление защитника «Реала» Асенсио на 7-й минуте – самое быстрое в истории межконтинентальных клубных турниров

Рауль Асенсио установил рекорд, заработав удаление на 7-й минуте.

«Реал» встречается с «Пачукой» в рамках 2-го тура чемпионата мира среди клубов (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Уже на 7-й минуте судья Рамон Абатти удалил 22-летнего испанца за фол последней надежды против форварда Хосе Саломона Рондона. 

Это первый случай с января 2021 года, когда игрока «Мадрида» удалили в первые 10 минут игры. Тогда красную карточку в игре с «Леванте» получил защитник Эдер Милитао.

Кроме того, удаление на 7-й минуте – это рекорд межконтинентальных клубных турниров, проводимых с 1960 года в любом формате. До этого самым ранним было удаление Матеуса Перейры из «Аль-Хилаля» на 14-й минуте матча КЧМ в 2022 году.

Также удаление Асенсио – первое для игроков «Реала» на межконтинентальном турнире с 2000 года. Тогда в игре с «Раджа Касабланка» красные карточки получили Гути, Роберто Карлос и Кристиан Карамбе.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Mister Chip в X
logoПачука
logoчемпионат мира среди клубов
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Мексика
logoАль-Хилаль
logoЭдер Милитао
logoсудьи
logoМатеус Перейра
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoЛа Лига
logoРауль Асенсио
logoГути
logoРоберто Карлос
logoРаджа Касабланка
Кристиан Карамбе
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