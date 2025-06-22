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  • Вратарь «Пачуки» наступил Винисиусу на ногу в штрафной, судья не дал пенальти. Экс-арбитр Фернандес объяснил, что Луна успел выбить мяч
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Вратарь «Пачуки» наступил Винисиусу на ногу в штрафной, судья не дал пенальти. Экс-арбитр Фернандес объяснил, что Луна успел выбить мяч

Судья не назначил пенальти после падений в штрафной «Реала» и «Пачуки».

«Реал» играет против «Пачуки» во 2-м туре клубного чемпионата мира (2:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию. С 7-й минуты «сливочные» играют в меньшинстве после удаления защитника Рауля Арсенсио за фол последней надежды.

На 15-й минуте вратарь мексиканцев Карлос Морено Луна плохо обработал передачу назад от партнера и почти позволил Винисиусу Жуниору накрыть его. Голкипер в последний момент выбил мяч и при этом наступил на ногу бразильскому вингеру. Судья из Бразилии Рамон Абатти не отреагировал на эпизод.

«Почему ВАР не рассмотрел действие вратаря против Вини? Голкипер вынес мяч до наступа, это не пенальти», – написал бывший испанский судья Павел Фернандес.

На 25-й минуте полузащитник «Пачуки» Алексей Домингес упал в штрафной «Реала» после столкновения с Ардой Гюлером. Арбитр Абатти приостановил игру, советуясь с ВАР, а затем продолжил встречу без фиксации фола.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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logoРеал Мадрид
logoчемпионат мира среди клубов
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