«Бавария» надеется, что «Барса» не купит Нико Уильямса из-за проблем с финансами или регистрацией. Мюнхенцы предлагают вингеру «Атлетика» 12 млн евро в год

«Бавария» надеется на срыв трансфера Нико Уильямса в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Уильямс уже согласовал условия контракта с «Барселоной», каталонцы предложили 22-летнему вингеру сборной Испании зарплату 12 млн евро в год до уплаты налогов.

«Бавария » не теряет надежд подписать футболиста «Атлетика » и сделала ему новое предложение в последние 48 часов. Мюнхенцы готовы платить Нико 12 миллионов евро в год чистыми, сообщает Флориан Плеттенберг со ссылкой на L‘Équipe.

Немецкий клуб надеется, что «Барселона » не сможет купить Уильямса из-за проблем с финансами или регистрацией игрока для участия в Ла Лиге. Сам Нико сейчас ждет договоренности между «Барсой» и «Атлетиком».

Ранее стало известно , что баскский клуб не будет вести с сине-гранатовыми переговоры и не согласится на рассрочку, даже если сумма возрастет. «Атлетик» хочет получить всю сумму отступных, 62 миллионов евро, сразу.