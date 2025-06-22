«Уйдешь или останешься, ты потерял уважение». Фанаты «Атлетика» закрасили лицо Нико Уильямса на мурале на фоне переговоров вингера с «Барселоной»
Фанаты «Атлетика» выразили недовольство возможным уходом Нико Уильямса в «Барсу».
Сообщалось, что «Барселона» согласовала с вингером условия личного контракта и ведет переговоры с «Атлетиком».
В городе Баракальдо, расположенном вблизи Бильбао, болельщики закрасили изображение Уильямса на мурале, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании. На его месте фанаты оставили надпись на баскском языке: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение».
Фото: x.com/gerardromero
Что теперь будет с «Торпедо»?10914 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Жерара Ромеро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости