«Уйдешь или останешься, ты потерял уважение». Фанаты «Атлетика» закрасили лицо Нико Уильямса на мурале на фоне переговоров вингера с «Барселоной»

Фанаты «Атлетика» выразили недовольство возможным уходом Нико Уильямса в «Барсу».

Сообщалось, что «Барселона » согласовала с вингером условия личного контракта и ведет переговоры с «Атлетиком ».

В городе Баракальдо, расположенном вблизи Бильбао, болельщики закрасили изображение Уильямса на мурале, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании. На его месте фанаты оставили надпись на баскском языке: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение».

Фото: x.com/gerardromero