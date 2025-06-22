Деку о Нико Уильямсе и игроках «Барсы»: «Это не клуб друзей, мы пришли сюда работать и побеждать. У нас очень хорошая раздевалка, мы хотим ее сохранить»

Деку не считает дружбу Нико Уильямса с игроками «Барсы» плюсом для его трансфера.

«Мы всегда заботимся о гармонии в раздевалке, у нас очень хорошая раздевалка, и мы хотим ее сохранить.

Такие игроки, как Нико, Луис [Диас ] или другие, – это футболисты, которые хотят приехать [к нам]. Они хорошие парни, которые голодны и хотят продолжать побеждать.

Кандидатура Нико уже рассматривалась нами в прошлом сезоне, у нас всегда была эта идея. То, что они друзья, это нормально, но мы не собираемся подписывать его в качестве друга. Это не клуб друзей, мы пришли сюда работать и пытаться побеждать.

Если они ладят, тем лучше. Самое главное, чтобы мы были на одной волне и имели четкое представление о том, чего мы хотим. Если это так, он будет другом для всех. Если мы подпишем вингера, больше подписаний на этом уровне не будет», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью La Vanguardia.

Деку о Нико Уильямсе в «Барсе»: «Когда нет Ламина или Рафиньи, уровень команды падает – нам нужно усилить позицию. Если его обстоятельства будут подходящими, мы попробуем»