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«Атлетик» не будет вести с «Барсой» переговоры по Уильямсу и не согласится на рассрочку, даже если сумма возрастет. Каталонцы хотят, чтобы игрок попробовал договориться с клубом

«Атлетик» не согласен на рассрочку платежа по Нико Уильямсу.

Как сообщает Marca, клуб из Бильбао не собирается вести переговоры по трансферу вингера и настаивает на выплате полной суммы отступных в размере 62 миллионов евро (цена корректируется с учетом инфляции). 

Ранее «Барселона» предложила «Атлетику» заплатить за Уильямса больше, чем прописано в отступных, но в рассрочку. Однако баски не намерены соглашаться на такой вариант.

Если «Барса» хочет подписать Нико, ей придется выплатить всю оговоренную в контракте сумму сразу. В ином сценарии сделка невозможна.

По словам источника, в каталонском клубе хотели бы, чтобы Уильямс попробовал договориться с «Атлетиком» о разделе платежа на несколько траншей. Но сам игрок понимает, если он с таким предложением обратится к президенту «Атлетика» Хону Уриарте, тот категорически откажет.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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