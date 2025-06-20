«Атлетик» не будет вести с «Барсой» переговоры по Уильямсу и не согласится на рассрочку, даже если сумма возрастет. Каталонцы хотят, чтобы игрок попробовал договориться с клубом

«Атлетик» не согласен на рассрочку платежа по Нико Уильямсу.

Как сообщает Marca, клуб из Бильбао не собирается вести переговоры по трансферу вингера и настаивает на выплате полной суммы отступных в размере 62 миллионов евро (цена корректируется с учетом инфляции).

Ранее «Барселона » предложила «Атлетику » заплатить за Уильямса больше, чем прописано в отступных, но в рассрочку. Однако баски не намерены соглашаться на такой вариант.

Если «Барса» хочет подписать Нико , ей придется выплатить всю оговоренную в контракте сумму сразу. В ином сценарии сделка невозможна.

По словам источника, в каталонском клубе хотели бы, чтобы Уильямс попробовал договориться с «Атлетиком» о разделе платежа на несколько траншей. Но сам игрок понимает, если он с таким предложением обратится к президенту «Атлетика» Хону Уриарте, тот категорически откажет.