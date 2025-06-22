«Бавария» сделала новое предложение Нико Уильямсу – 10 млн евро в год + бонусы в 2 млн (L’Équipe)
«Бавария» продолжает попытки купить Нико Уильямса.
По данным журналиста L’Équipe Лоика Танзи, немецкий клуб отправил новое предложение вингеру «Атлетика» в последние часы. Оно предполагает 10 млн евро в год после уплаты налогов, а также 2 млн в качестве бонусов.
Отмечается, что отступные игрока в 62 млн евро не являются для «Баварии» проблемой.
Ранее сообщалось, что Уильямс уже согласовал условия контракта с «Барселоной». Каталонцы предложили вингеру зарплату 12 млн евро в год до уплаты налогов.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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