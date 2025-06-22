«Бавария» сделала новое предложение Нико Уильямсу – 10 млн евро в год + бонусы в 2 млн (L’Équipe)

«Бавария» продолжает попытки купить Нико Уильямса.

По данным журналиста L’Équipe Лоика Танзи, немецкий клуб отправил новое предложение вингеру «Атлетика » в последние часы. Оно предполагает 10 млн евро в год после уплаты налогов, а также 2 млн в качестве бонусов.

Отмечается, что отступные игрока в 62 млн евро не являются для «Баварии» проблемой.

Ранее сообщалось, что Уильямс уже согласовал условия контракта с «Барселоной». Каталонцы предложили вингеру зарплату 12 млн евро в год до уплаты налогов.