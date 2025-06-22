Деку о Нико Уильямсе в «Барсе»: «Когда нет Ламина или Рафиньи, уровень команды падает – нам нужно усилить позицию. Если его обстоятельства будут подходящими, мы попробуем»

Деку ответил на вопрос о возможном трансфере Нико Уильямса в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонцы ведут переговоры по переходу полузащитника «Атлетика ».

«Нам нужно укрепить эту позицию. У нас есть только Ламин и Рафинья в качестве вингеров, потому что Ферран все больше становится нападающим. Когда у нас нет Ламина или Рафиньи, уровень команды падает. Усиление этой позиции зависит от цены и качества футболистов.

Есть четкие критерии для перехода игрока в «Барсу»: во-первых, он должен верить в проект. С Нико не срослось прошлом сезоне, хотя для меня сделка с Дани Ольмо была более приоритетной. И Нико, и другие игроки сегодня демонстрируют желание прийти. Если обстоятельства Нико будут подходящими, то мы попробуем.

Чтобы подписать игрока, нужно следовать правильным шагам. Сначала вы разговариваете с его агентами, затем обсуждаете контрактные ситуации, а затем смотрите, требует ли его клуб пункт об отступных или открыт ли он для переговоров. В случае Нико все предельно ясно: у него есть отступные. Мы встречались с его агентом, чтобы узнать, чего хочет игрок, а затем посмотрим, возможно ли это», – сказал спортивный директор «Барсы» в интервью La Vanguardia.

«Барселона» готова заплатить за Уильямса больше 58 млн евро, но в рассрочку. «Атлетик» уже отклонял такое предложение в 2024-м, потому что не ведет переговоров по своим игрокам (El Correo)