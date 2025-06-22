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«Атлетик» восстановит испорченный фанатами мурал с Нико Уильямсом: «Неуважение к одному из нас – это неуважение к клубу»

«Атлетик» осудил порчу фанатами мурала с изображением Нико Уильямса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с 22-летнимп вингером сборной Испании условия личного контракта и ведет переговоры с «Атлетиком». Болельщики баскского клуба выразили недовольство возможным уходом Уильямса. Они закрасили Нико на мурале в городе Баракальдо, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании, на месте изображения игрока оставили надпись: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение».

«Защищать цвета «Атлетика» – значит, проявлять уважения.

Достоинство клуба – в его людях, в их уважении и в их приверженности его ценностям. Достоинство клуба – это достоинство его членов, измеряемое их способностью вести себя в соответствии с нашими ценностями, не используя провокации и не унижая себя, и всегда держа голову высоко. Уважение – один из основополагающих принципов «Атлетика».

Лето только началось, а в СМИ и социальных сетях появилось множество публикаций о Нико Уильямсе, игроке, имеющем контракт с «Атлетиком» до 2027 года. А вместе с ними – бесчисленное множество комментариев и реакций самого разного рода. Нико – один из нас, игрок, выросший в Лесаме (муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков – Спортс’‘), любимый в раздевалке и поддерживаемый болельщиками.

Достоинство клуба также отражается в том, как он защищает своих людей. Следовательно, те, кто стер изображение Нико с мурала художника Карлоса Лопеса в Баракальдо, не представляют «Атлетик». И если вы думаете, что являетесь частью этой семьи, знайте, что вы ошибаетесь: неуважение к одному из нас – это неуважение к «Атлетику».

Мы понимаем, что текущая ситуация может вызвать беспокойство среди болельщиков «Атлетика», особенно если она подпитывается слухами, высокомерием или пренебрежением к нашей идентичности. Но быть болельщиком «Атлетика» также означает уметь сохранять самообладание. Защищать «Атлетик» – значит, действовать с уважением, не поддаваться на провокации.

Клуб будет решительно и четко отстаивать свои интересы там, где это необходимо, всегда оставаясь верным своим принципам. Но «Атлетик» – это нечто большее, чем просто сумма индивидуальностей. Это семья, группа, сообщество, объединенное особым пониманием футбола.

Это успешный проект. С преданным поколением игроков, образцовыми болельщиками и идентичностью, которую нельзя купить или продать. У «Атлетика» есть настоящее и будущее. Потому что этот клуб всегда будет двигаться вперед с высоко поднятой головой, с уважением и гордостью. С теми, кто здесь, и с теми, кто придет.

Клуб уже связался с уличным художником Карлосом Лопесом, чтобы оказать ему любую необходимую помощь и восстановить на мурале портрет Нико Уильямса вместе с его братом Иньяки», – заявил «Атлетик».

Что теперь будет с «Торпедо»?11433 голоса
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Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Атлетика»
logoНико Уильямс
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