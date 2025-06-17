«Барса» и Нико Уильямс договорились о контракте до 2031-го. Зарплата – 12 млн евро в год до налогов (Санти Ауна)

«Барса» и Нико Уильямс согласовали личные условия контракта.

Как сообщает журналист Санти Ауна, каталонцы заключили предварительное соглашение с Нико Уильямсом .

Контракт будет рассчитан до июня 2031 года. Зарплата вингера составит 12 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что «Атлетик » будет настаивать на выплате полных отступных сразу – 62 миллиона евро.