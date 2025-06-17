«Барса» и Нико Уильямс договорились о контракте до 2031-го. Зарплата – 12 млн евро в год до налогов (Санти Ауна)
«Барса» и Нико Уильямс согласовали личные условия контракта.
Как сообщает журналист Санти Ауна, каталонцы заключили предварительное соглашение с Нико Уильямсом.
Контракт будет рассчитан до июня 2031 года. Зарплата вингера составит 12 миллионов евро в год до уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что «Атлетик» будет настаивать на выплате полных отступных сразу – 62 миллиона евро.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?31073 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Санти Ауны в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости