Иньяки Уильямс о том, что фанаты «Атлетика» закрасили изображение Нико на мурале: «За анонимным неуважением всегда стоит кто-то слишком ничтожный, чтобы показать лицо»

Иньяки Уильямс раскритиковал фанатов, испортивших мурал с изображением Нико.

Ранее болельщики «Атлетика» закрасили изображение Нико Уильямса на мурале, написав на нем по-баскски: «Уйдешь или останешься, ты потерял уважение». Сообщалось , что 22-летний вингер согласовал контракт с «Барселоной».

«За анонимным проявлением неуважения всегда стоит кто-то слишком ничтожный, чтобы показывать свое лицо», – написал в твиттере форвард «Атлетика » и старший брат Нико Уильямса.