Иньяки Уильямс о том, что фанаты «Атлетика» закрасили изображение Нико на мурале: «За анонимным неуважением всегда стоит кто-то слишком ничтожный, чтобы показать лицо»
Иньяки Уильямс раскритиковал фанатов, испортивших мурал с изображением Нико.
Ранее болельщики «Атлетика» закрасили изображение Нико Уильямса на мурале, написав на нем по-баскски: «Уйдешь или останешься, ты потерял уважение». Сообщалось, что 22-летний вингер согласовал контракт с «Барселоной».
«За анонимным проявлением неуважения всегда стоит кто-то слишком ничтожный, чтобы показывать свое лицо», – написал в твиттере форвард «Атлетика» и старший брат Нико Уильямса.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Иньяки Уильямса
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