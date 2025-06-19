Нико Уильямс будет получать в «Барсе» 7-8 млн евро «чистыми» в случае перехода. Каталонцы ведут переговоры с «Атлетиком»

«Барселона» и Нико Уильямс договорились об условиях контракта.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали шестилетний контракт с зарплатой 7-8 млн евро после уплаты налогов.

«Барселона » ведет переговоры с «Атлетиком » о финансовых условиях сделки по 22-летнему вингеру.

Уильямс забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 29 матчах завершившегося сезона Ла Лиги . Статистику испанца можно изучить здесь .

Нико Уильямс близок к «Барсе». Хотя обидел Лапорту год назад