Нико Уильямс будет получать в «Барсе» 7-8 млн евро «чистыми» в случае перехода. Каталонцы ведут переговоры с «Атлетиком»
«Барселона» и Нико Уильямс договорились об условиях контракта.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали шестилетний контракт с зарплатой 7-8 млн евро после уплаты налогов.
«Барселона» ведет переговоры с «Атлетиком» о финансовых условиях сделки по 22-летнему вингеру.
Уильямс забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 29 матчах завершившегося сезона Ла Лиги. Статистику испанца можно изучить здесь.
Нико Уильямс близок к «Барсе». Хотя обидел Лапорту год назад
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
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