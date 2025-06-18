Капелло об Ачерби: «Позор, что игрок отказывается играть за свою страну. У этой сборной Италии нет духа»

Фабио Капелло назвал позором отказ Франческо Ачерби играть за сборную Италии.

37-летний защитник «Интера » отказался в начале июня ехать в национальную команду на матчи отборочного турнира к ЧМ-2026 против Норвегии и Молдовы, после которых главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти покинул свой пост.

Ачерби заявил : «Я не ищу оправданий или одолжений, но требую уважения. Это не «депрессия» из-за проигранного финала ЛЧ – я не часть проекта тренера». Лучано ответил : «Однажды он объяснит мне, где я проявил к нему неуважение. А я скажу ему, что думаю о его уважении ко мне и к команде».

– Это позор, что игрок отказывается играть за свою страну.

– Италия может в третий раз подряд пропустить чемпионат мира?

– Меня это действительно злит. У этой команды нет духа, посмотрим, сможет ли Гаттузо его им его придать, – сказал бывший главный тренер «Милана», «Ювентуса», «Реала» и «Ромы» Капелло.