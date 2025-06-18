  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капелло об Ачерби: «Позор, что игрок отказывается играть за свою страну. У этой сборной Италии нет духа»
2

Капелло об Ачерби: «Позор, что игрок отказывается играть за свою страну. У этой сборной Италии нет духа»

Фабио Капелло назвал позором отказ Франческо Ачерби играть за сборную Италии.

37-летний защитник «Интера» отказался в начале июня ехать в национальную команду на матчи отборочного турнира к ЧМ-2026 против Норвегии и Молдовы, после которых главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти покинул свой пост.

Ачерби заявил: «Я не ищу оправданий или одолжений, но требую уважения. Это не «депрессия» из-за проигранного финала ЛЧ – я не часть проекта тренера». Лучано ответил: «Однажды он объяснит мне, где я проявил к нему неуважение. А я скажу ему, что думаю о его уважении ко мне и к команде».

– Это позор, что игрок отказывается играть за свою страну.

– Италия может в третий раз подряд пропустить чемпионат мира?

– Меня это действительно злит. У этой команды нет духа, посмотрим, сможет ли Гаттузо его им его придать, – сказал бывший главный тренер «Милана», «Ювентуса», «Реала» и «Ромы» Капелло.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?35272 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoФранческо Ачерби
logoСборная Италии по футболу
logoИнтер
logoЛучано Спаллетти
logoФабио Капелло
logoсерия А Италия
logoЧМ-2026
logoДженнаро Гаттузо
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лаутаро, Тюрам, Думфрис, Ачерби, Барелла, Бастони, Чалханоглу, Димарко – в заявке «Интера» на КЧМ
311 июня, 21:30
«Интер» и Индзаги заключили «пакт о ненападении». Симоне хотел забрать Бастони или Бареллу в «Аль-Хилаль»
166 июня, 15:49
Роберто Манчини: «Я бы не ушел из сборной Италии, если бы можно все можно было вернуть назад. Жалею об этом, моя ошибка»
76 июня, 14:16
Спаллетти о лайке Манчини под постом Ачерби: «Либо кто-то украл у него телефон, либо хочет выставить его в плохом свете. Сейчас телефоны все время взламывают»
135 июня, 19:08
Спаллетти об отказе Ачерби от вызова в сборную Италии: «Однажды он объяснит мне, где я проявил к нему неуважение. А я скажу ему, что думаю о его уважении ко мне и к команде»
165 июня, 16:22
Главные новости
Генсек РФС Митрофанов о допуске сборной: «Мы с вами больше реалисты, чем фантазеры. Реально говорить об отборе к Евро-2028»
624 минуты назад
Сергей Ташуев: «В ромбе Николича ничего особенного нет, это давно забытое старое. В Кубке вообще смешно было наблюдать, что у ЦСКА 4 опорника в старте. Где прогресс игроков?»
4645 минут назад
Афганистан предлагает России провести товарищеский матч
7256 минут назад
Кто запретил цикл болельщика «Спартака» на Спортсе’‘? Разбираются Александр Дорский и Станция Стрит
7сегодня, 11:00Видео
Дом Курзава во Франции пытались ограбить – задержан 17-летний подросток, его сообщник скрылся. Полиция предполагает, что их направила действующая через соцсети организация
9сегодня, 10:57
Генсек РФС: «Все клубы РПЛ предоставили гарантии, что будут стабильно существовать в течение сезона. Но футбол не оторван от экономики, он не в идеальном финансовом мире»
2сегодня, 10:54
Глушаков о завершении карьеры: «Наверное, уже все – 38 лет, пора заканчивать, не все вечны. Официально еще не объявлял, но, думаю, хватит»
24сегодня, 10:42
Жоан Гарсия покинул «Эспаньол». Вратарь выкупил свой контракт и перейдет в «Барселону»
49сегодня, 10:39
«Арсенал» контактировал с Родриго. «Реал» хочет 90 млн евро за вингера
74сегодня, 10:30
Легионеры могут покинуть клубы Израиля без компенсации из-за конфликта с Ираном. ФИФА рассматривает такой вариант
112сегодня, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Глушаков: «ПМЭФ – очень масштабное мероприятие. Люди приезжают со всего мира. Форум только на пользу многим компаниям и организациям. Деловое и хорошее место»
514 минут назад
«Рома» назначит бывшего спортивного директора «Милана» Массару. Гисольфи ушел после сезона в клубе
22 минуты назад
Американцы купят «Монцу», Бурдиссо станет спортивным директором. Галлиани может остаться в клубе на время
133 минуты назад
Ещенко стал главным тренером «Кубани». Экс-игрок «Спартака» был исполняющим обязанности
2сегодня, 10:59Фото
Генич о том, что «Химки» «приостановили деятельность»: «Жаль, практически родной клуб 😩🔴⚫️»
3сегодня, 10:35
Генсек РФС Митрофанов о назначении Карпина в «Динамо»: «Мы не возражали, но в случае допуска сборной контракт с клубом должен быть прекращен. Сейчас пересечение интересов минимальное»
7сегодня, 10:13
Медведев о потенциальных новичках «Зенита»: «Главное не количество, а качество. Батракова в приоритетном списке у нас не было»
8сегодня, 10:02
«Амкар» встретится с «Уральцем-ТС». Приходите поддержать пермяков в домашнем матче!
сегодня, 10:00Реклама
Генсек РФС Митрофанов о матче с Ираном: «Надеемся, что он будет проведен. Хочется, чтобы как можно скорее закончилась ситуация, которая там происходит»
6сегодня, 09:24
Павел Стипиди: «Карпин – профан, средний тренер, ничем в РПЛ не выделяется. Таких, как я, которые говорят правду, мало, почти все говорят завуалированно или несут чушь, какой он якобы великий»
49сегодня, 09:18