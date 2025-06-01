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Ачерби об отказе от сборной и Спаллетти: «Я не ищу оправданий или одолжений, но требую уважения. Это не «депрессия» из-за проигранного финала ЛЧ – я не часть проекта тренера»

Франческо Ачерби ответил Лучано Спаллетти и потребовал уважения к себе.

Главный тренер сборной Италии сообщил, что 37-летний защитник «Интера» отказался ехать в национальную команду на матчи отборочного турнира к ЧМ-2026 против Норвегии (6 июня) и Молдовы (9 июня).

Ачерби провел 34 матча за национальную сборную, последний – осенью 2023 года.

«После глубоких раздумий я сегодня сообщил тренеру, что не приму вызов в национальную сборную. Это нелегкий выбор, ведь носить футболку национальной команды страны всегда было для меня честью и источником гордости.

Однако в свете последних событий я считаю, что сейчас нет условий для того, чтобы спокойно продолжать идти по этому пути. Я не ищу оправданий или одолжений, но требую уважения. И если этого уважения не хватает со стороны тех, кто должен возглавлять команду, я предпочитаю отойти в сторону.

Я не из тех, кто цепляется за вызов любой ценой. Я всегда отдавал всего себя, но я не останусь там, где я больше не нужен, и совершенно очевидно, что я не являюсь частью проекта тренера.

Это мое решение, и, как я сказал тренеру сегодня утром, оно не окончательное и не продиктовано гневом или «депрессией» из-за проигранного финала Лиги чемпионов, а лишь необходимостью сделать шаг назад.

Желаю всего наилучшего национальной сборной и моим партнерам по команде: я продолжу болеть за них с той же преданностью, которую всегда демонстрировал на поле», – написал Франческо.

Вчера «Интер» уступил «ПСЖ» со счетом 0:5 в Мюнхене.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Франческо Ачерби
logoФранческо Ачерби
logoСборная Италии по футболу
logoИнтер
logoЛучано Спаллетти
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