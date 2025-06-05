Спаллетти о лайке Манчини под постом Ачерби: «Либо кто-то украл у него телефон, либо хочет выставить его в плохом свете. Сейчас телефоны все время взламывают»

Лучано Спаллетти пошутил о лайке Роберто Манчини под постом Франческо Ачерби.

Ранее центральный защитник «Интера » отказался от вызова в сборную Италии, заявив, что почувствовал неуважение со стороны Спаллетти.

Под публикацией Ачерби появился лайк бывшего тренера сборной Италии Роберто Манчини.

«Либо кто-то украл у него телефон, либо специально ставит лайки, чтобы выставить его в плохом свете. Сейчас телефоны все время взламывают, так что я не могу думать иначе…» – сказал главный тренер сборной Италии.

Спаллетти об отказе Ачерби от вызова в сборную Италии: «Однажды он объяснит мне, где я проявил к нему неуважение. А я скажу ему, что думаю о его уважении ко мне и к команде»