«Интер» и Индзаги заключили «пакт о ненападении». Симоне хотел забрать Бастони или Бареллу в «Аль-Хилаль»

Симоне Индзаги хотел забрать Николо Бареллу с собой в Саудовскую Аравию.

Corriere della Sera утверждает, что тренер принял решение о переходе из «Интера» в «Аль-Хилаль» задолго до финала Лиги чемпионов, проигранного «нерадзурри» со счетом 0:5.

Со ссылкой на саудовских инсайдеров сообщается, что итальянец просил клуб из Эр-Рияда подписать Алессандро Бастони (предпочтительный вариант) или Бареллу , но оба футболиста отказались. Также упоминался Франческо Ачерби .

Однако на встрече, предшествовавшей расторжению контракта между сторонами, Индзаги и «Интер» заключили своего рода «пакт о ненападении», поэтому подписывать футболистов «Интера » «Аль-Хилаль» не будет.