«Интер» и Индзаги заключили «пакт о ненападении». Симоне хотел забрать Бастони или Бареллу в «Аль-Хилаль»
Симоне Индзаги хотел забрать Николо Бареллу с собой в Саудовскую Аравию.
Corriere della Sera утверждает, что тренер принял решение о переходе из «Интера» в «Аль-Хилаль» задолго до финала Лиги чемпионов, проигранного «нерадзурри» со счетом 0:5.
Со ссылкой на саудовских инсайдеров сообщается, что итальянец просил клуб из Эр-Рияда подписать Алессандро Бастони (предпочтительный вариант) или Бареллу, но оба футболиста отказались. Также упоминался Франческо Ачерби.
Однако на встрече, предшествовавшей расторжению контракта между сторонами, Индзаги и «Интер» заключили своего рода «пакт о ненападении», поэтому подписывать футболистов «Интера» «Аль-Хилаль» не будет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
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