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Лаутаро, Тюрам, Думфрис, Ачерби, Барелла, Бастони, Чалханоглу, Димарко – в заявке «Интера» на КЧМ

«Интер» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира.

Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля. «Нерадзурри» проведут первый матч 17 июня против мексиканского «Монтеррея».

Полная заявка «Интера» выглядит следующим образом:

Вратари: Ян Зоммер, Раффаэле Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Алессандро Каллигарис;

Защита: Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Ян Биссек, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Томас Паласиос, Габриэле Ре Чеккони, Маттео Кокки, Алессандро Бастони;

Полузащита: Дензел Думфрис, Петр Зелиньски, Петар Сучич, Луис Энрике, Давиде Фраттези, Хакан Чалханоглу, Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Карлос Аугусто, Валентин Карбони, Джакомо Де Пьери, Томас Беренбрух, Никола Залевски;

Нападение: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми, Себастьяно Эспозито, Франческо Эспозито.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22874 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Интера»
logoМонтеррей
logoИнтер
logoЯн Зоммер
logoРаффаэле Ди Дженнаро
logoЖозеп Мартинес
logoСтефан Эль-Шаарави
logoФранческо Ачерби
logoБенжамен Павар
logoФедерико Димарко
logoМаттео Дармиан
logoЯнн Биссек
logoАлессандро Бастони
logoДензел Думфрис
logoХакан Чалханоглу
logoПетр Зелиньски
logoДавиде Фраттези
logoПетар Сучич
logoГенрих Мхитарян
logoНиколо Барелла
logoКристьян Аслани
logoКарлос Аугусто
logoВалентин Карбони
logoМаркус Тюрам
logoНикола Залевски
logoЛаутаро Мартинес
logoМехди Тареми
logoСебастьяно Эспозито
logoАлессандро Каллигарис
logoДжакомо Де Пьери
logoТомас Паласиос
logoсерия А Италия
logoГабриэле Ре Чеккони
logoчемпионат мира среди клубов
logoТомас Беренбрух
logoЛуис Энрике Лима
logoМаттео Кокки
logoвысшая лига Мексика
logoФранческо Эспозито
logoСтефан де Врей
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