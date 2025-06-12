Лаутаро, Тюрам, Думфрис, Ачерби, Барелла, Бастони, Чалханоглу, Димарко – в заявке «Интера» на КЧМ

«Интер» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира.

Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля. «Нерадзурри» проведут первый матч 17 июня против мексиканского «Монтеррея ».

Полная заявка «Интера » выглядит следующим образом:

Вратари: Ян Зоммер , Раффаэле Ди Дженнаро , Жозеп Мартинес , Алессандро Каллигарис;

Защита: Стефан де Врей, Франческо Ачерби , Бенжамен Павар , Ян Биссек , Федерико Димарко , Маттео Дармиан , Томас Паласиос, Габриэле Ре Чеккони, Маттео Кокки, Алессандро Бастони ;

Полузащита : Дензел Думфрис , Петр Зелиньски , Петар Сучич , Луис Энрике, Давиде Фраттези , Хакан Чалханоглу , Кристьян Аслани , Генрих Мхитарян , Николо Барелла , Карлос Аугусто , Валентин Карбони , Джакомо Де Пьери, Томас Беренбрух, Никола Залевски ;

Нападение: Маркус Тюрам , Лаутаро Мартинес , Мехди Тареми , Себастьяно Эспозито , Франческо Эспозито.