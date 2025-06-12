Лаутаро, Тюрам, Думфрис, Ачерби, Барелла, Бастони, Чалханоглу, Димарко – в заявке «Интера» на КЧМ
Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля. «Нерадзурри» проведут первый матч 17 июня против мексиканского «Монтеррея».
Полная заявка «Интера» выглядит следующим образом:
Вратари: Ян Зоммер, Раффаэле Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Алессандро Каллигарис;
Защита: Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Ян Биссек, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Томас Паласиос, Габриэле Ре Чеккони, Маттео Кокки, Алессандро Бастони;
Полузащита: Дензел Думфрис, Петр Зелиньски, Петар Сучич, Луис Энрике, Давиде Фраттези, Хакан Чалханоглу, Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Карлос Аугусто, Валентин Карбони, Джакомо Де Пьери, Томас Беренбрух, Никола Залевски;
Нападение: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми, Себастьяно Эспозито, Франческо Эспозито.