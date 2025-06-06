Роберто Манчини: «Я бы не ушел из сборной Италии, если бы можно все можно было вернуть назад. Жалею об этом, моя ошибка»
60-летний специалист выступил на мероприятии The Coach Experience, где его попросили прокомментировать поставленный лайк под постом Франческо Ачерби, в котором защитник «Интера» заявил об отказе от вызова в сборную и неуважении со стороны Лучано Спаллетти, а также саму реакцию главного тренера «Скуадра Адзурры», пошутившего, что телефон Манчини могли украсть или взломать.
«Разве нет вещей поважнее?» – ответил Манчини.
Также тренер выразил сожаление, что ушел из сборной Италии.
Если бы можно было все вернуть назад, я бы не покидал сборную. Я об этом жалею: были недопонимания, если бы я больше говорил с президентом, все бы продолжилось.
Это моя ошибка. В общем, вернувшись в то время, я бы остался. Тренировать сборную – это самое прекрасное, что может быть, а побеждать с ней – еще лучше», – сказал Манчини.
Манчини ушел из сборной Италии в августе 2023 года. В том же месяце он возглавил сборную Саудовской Аравии. С Италией Манчини выиграл Евро-2020.