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Роберто Манчини: «Я бы не ушел из сборной Италии, если бы можно все можно было вернуть назад. Жалею об этом, моя ошибка»

Роберто Манчини жалеет об уходе из сборной Италии.

60-летний специалист выступил на мероприятии The Coach Experience, где его попросили прокомментировать поставленный лайк под постом Франческо Ачерби, в котором защитник «Интера» заявил об отказе от вызова в сборную и неуважении со стороны Лучано Спаллетти, а также саму реакцию главного тренера «Скуадра Адзурры», пошутившего, что телефон Манчини могли украсть или взломать

«Разве нет вещей поважнее?» – ответил Манчини.

Также тренер выразил сожаление, что ушел из сборной Италии.

Если бы можно было все вернуть назад, я бы не покидал сборную. Я об этом жалею: были недопонимания, если бы я больше говорил с президентом, все бы продолжилось.

Это моя ошибка. В общем, вернувшись в то время, я бы остался. Тренировать сборную – это самое прекрасное, что может быть, а побеждать с ней – еще лучше», – сказал Манчини. 

Манчини ушел из сборной Италии в августе 2023 года. В том же месяце он возглавил сборную Саудовской Аравии. С Италией Манчини выиграл Евро-2020. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportmediaset
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