Спаллетти об отказе Ачерби от вызова в сборную Италии: «Однажды он объяснит мне, где я проявил к нему неуважение. А я скажу ему, что думаю о его уважении ко мне и к команде»

Лучано Спаллетти высказался об отказе Фраческо Ачерби от вызова в сборную.

Ранее центральный защитник «Интера » отказался от вызова в сборную Италии, заявив, что почувствовал неуважение со стороны Спаллетти .

«Однажды Ачерби объяснит мне, где я проявил к нему неуважение. А я скажу ему, что думаю о его уважении – по отношению ко мне и, прежде всего, к сборной Италии», – сказал главный тренер сборной Италии в интервью Sky Sport Italia.