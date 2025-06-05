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Спаллетти об отказе Ачерби от вызова в сборную Италии: «Однажды он объяснит мне, где я проявил к нему неуважение. А я скажу ему, что думаю о его уважении ко мне и к команде»

Лучано Спаллетти высказался об отказе Фраческо Ачерби от вызова в сборную.

Ранее центральный защитник «Интера» отказался от вызова в сборную Италии, заявив, что почувствовал неуважение со стороны Спаллетти.

«Однажды Ачерби объяснит мне, где я проявил к нему неуважение. А я скажу ему, что думаю о его уважении – по отношению ко мне и, прежде всего, к сборной Италии», – сказал главный тренер сборной Италии в интервью Sky Sport Italia.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoЛучано Спаллетти
logoФранческо Ачерби
logoИнтер
logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
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