Жена Карпина о тату: «У меня их три. После второй муж сказал: «Ты теперь вся в татуировках будешь?» Бухтит и на меня, и на старших дочерей»

Жена Валерия Карпина рассказала об отношении мужа к ее татуировкам.

У вас есть татуировки.

– Три.

– Что они означают?

– Первую сделала, потому что был некрасивый шрам от удаления большой родинки. Нашла картинку перышка – в итоге мне сделали перышко с тремя птичками. Когда родилась Саша, третий ребенок, поняла, что это будет символизировать детей. Три перышка – три девочки, написанные пером. То есть мною.

На икре татуировка ничего не значит. Просто хотелось именно на этом месте.

А третья татуировка действительно значимая. Знак бесконечности и дата начала отношений с мужем.

– Как он отреагировал?

– Бухтел, но я сказала: «Это же в честь тебя, имей совесть».

К первой татуировке отнесся хорошо, потому что там реально надо было что-то делать со шрамом. После второй сказал: «Ты что, теперь вся в татуировках будешь?» У его старших дочерей много татуировок – бухтит и на них, и на меня, – сказала Дарья Карпина в интервью Спортсу’‘.

Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России