Жена Карпина о тату: «У меня их три. После второй муж сказал: «Ты теперь вся в татуировках будешь?» Бухтит и на меня, и на старших дочерей»
У вас есть татуировки.
– Три.
– Что они означают?
– Первую сделала, потому что был некрасивый шрам от удаления большой родинки. Нашла картинку перышка – в итоге мне сделали перышко с тремя птичками. Когда родилась Саша, третий ребенок, поняла, что это будет символизировать детей. Три перышка – три девочки, написанные пером. То есть мною.
На икре татуировка ничего не значит. Просто хотелось именно на этом месте.
А третья татуировка действительно значимая. Знак бесконечности и дата начала отношений с мужем.
– Как он отреагировал?
– Бухтел, но я сказала: «Это же в честь тебя, имей совесть».
К первой татуировке отнесся хорошо, потому что там реально надо было что-то делать со шрамом. После второй сказал: «Ты что, теперь вся в татуировках будешь?» У его старших дочерей много татуировок – бухтит и на них, и на меня, – сказала Дарья Карпина в интервью Спортсу’‘.
Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России