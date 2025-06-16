Карпин об общении с прессой: «Много от чего устаю. Например, от вопросов про лабубу, медиалигу, тренды, зумеров-незумеров. От вопросов, которые не связаны с футболом»
Валерий Карпин рассказал, от каких вопросов журналистов он устает.
– На каждой пресс-конференции вас постоянно спрашивали про «Динамо». Уставали от таких вопросов?
– Много от чего устаю. Например, от вопросов про лабубу, медиалигу, тренды, зумеров-незумеров. От вопросов, которые не связаны с футболом. В последнее время постоянно спрашивали про «Динамо». Сменится тема – будут спрашивать про другое. Про Дзюбу, про капитана...
– Слышать вопросы про лабубу и тренды даже нам было тяжело.
– Представьте себе, каково мне! – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
Журналисты, которые спрашивают Карпина про Лабубу и Бомбардиро Крокодило. Зачем они это делают?
Чего добьется Карпин в «Динамо»?27688 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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