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Карпин о назначении в «Динамо»: «Красная кровь у всех нас, поэтому красно-белый с этой точки зрения, да. Потом был 5 лет в «Сельте», «Сосьедаде». В чем смысл вопроса?»

Валерий Карпин высказался о спартаковском прошлом при назначении в «Динамо».

Многие ветераны «Спартака» говорят о том, что красно-белые навсегда. Какой вы?
 
– Красная кровь у всех у нас, поэтому красно-белый с этой точки зрения, да. Потом был пять лет в «Сельте», «Реал Сосьедад». В чем смысл вопроса?

Когда вы окончательно приняли решение?

– День не помню. Когда были в Новогорске, решение зрело. Надо было понять, с кем работать, для чего. Задачи были понятны с самого начала. Дай бог, чтобы мы к ним пришли. Для клуба, думаю, тоже важен и процесс: во что и как мы будем играть.

Надо сойтись не только в том, как завоевывать трофеи, но и как идти. Было миллион нюансов, которые надо было обсуждать. Многое проговорили. Друг другу сказали, что хотим видеть друг от друга. Решение принял, наверное, раньше, но отгонял от себя до игры с Белоруссией, – сказал главный тренер «Динамо». 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?31085 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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