Карпин про игрушку Лабубу: «Знаю, видел в инстаграме, чебурашка какой-то. На Баринова похож»
Лабубу – бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданных гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. В инстаграме стали популярными ролики с распаковкой этих игрушек.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в конце мая призвала прекратить продажу Лабубу на территории России из-за «устрашающего внешнего вида» и потенциального вреда для психики детей.
«Лабубу? Знаю, видел в инстаграме. Детские игрушки вешают на типа дорогие сумки. Они все разные, там не одно лицо. Чебурашка какой-то.
Улыбка с зубами? У кого есть зубы? Скажите, что это Матвей Сафонов. На Баринова похож, не знаю», – сказал главный тренер сборной России Карпин.
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