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Карпин про игрушку Лабубу: «Знаю, видел в инстаграме, чебурашка какой-то. На Баринова похож»

Валерий Карпин сравнил Дмитрия Баринова с игрушкой Лабубу.

Лабубу – бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданных гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. В инстаграме стали популярными ролики с распаковкой этих игрушек.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в конце мая призвала прекратить продажу Лабубу на территории России из-за «устрашающего внешнего вида» и потенциального вреда для психики детей.

«Лабубу? Знаю, видел в инстаграме. Детские игрушки вешают на типа дорогие сумки. Они все разные, там не одно лицо. Чебурашка какой-то.

Улыбка с зубами? У кого есть зубы? Скажите, что это Матвей Сафонов. На Баринова похож, не знаю», – сказал главный тренер сборной России Карпин.

«Батраков много забивает – значит, Бомбардиро. А Крокодило – Комличенко». Карпин об игроках сборной

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
logoДмитрий Баринов
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
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ахахаха
Р-Спорт
logoМатвей Сафонов
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