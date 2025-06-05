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Баллак о поражении Германии от Португалии: «Ни физики, ни качества, играли все хуже с каждой минутой. Гозенс и Фюллькруг – это не топ-уровень»

Михаэль Баллак раскритиковал сборную Германии после поражения от Португалии.

Германия дома проиграла Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций, ведя до 63-й минуты.

– Начало игры было вялым и хаотичным. Затем мы проявили инициативу, забили. А потом снова стали пассивными, не контролировали игру.

Не было ни должной физической подготовки, ни качества игры. Это надо очень четко обсудить.

– На 60-й минуте Нагельсманн заменил Миттельштедта, Сане и Вольтемаде на Фюллькруга, Гнабри и Гозенса. Вскоре Португалия забила два гола.

– Этот ход не сработало. Он не привнес ни качества, ни динамики в игру. Гозенс и Фюллькруг – это не футбол европейского топ-уровня. 

Конечно, тренер делает замены, но игра не стала лучше от этого, напротив, она становилась только хуже с каждой минутой.

На левом фланге Германия играет посредственно, если не сказать больше. Нам приходится больше защищаться там, потому что в атаке не особенно получается.

В обороне без Рюдигера и Шлоттербека мы недостаточно стабильны, нам нужно качество в этой линии. Мы стали сильно сдавать и можем быть рады, что все не закончилось еще хуже, – сказал бывший полузащитник «Баварии», «Челси» и сборной Германии Баллак в эфире DAZN.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Bild
logoСборная Португалии по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoСборная Германии по футболу
logoЮлиан Нагельсманн
logoАнтонио Рюдигер
logoбундеслига Германия
logoСерж Гнабри
logoНик Вольтемаде
logoЛерой Сане
logoНико Шлоттербек
logoНиклас Фюллькруг
logoРобин Гозенс
logoМаксимилиан Миттельштедт
logoМихаэль Баллак
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