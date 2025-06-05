Баллак о поражении Германии от Португалии: «Ни физики, ни качества, играли все хуже с каждой минутой. Гозенс и Фюллькруг – это не топ-уровень»
Германия дома проиграла Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций, ведя до 63-й минуты.
– Начало игры было вялым и хаотичным. Затем мы проявили инициативу, забили. А потом снова стали пассивными, не контролировали игру.
Не было ни должной физической подготовки, ни качества игры. Это надо очень четко обсудить.
– На 60-й минуте Нагельсманн заменил Миттельштедта, Сане и Вольтемаде на Фюллькруга, Гнабри и Гозенса. Вскоре Португалия забила два гола.
– Этот ход не сработало. Он не привнес ни качества, ни динамики в игру. Гозенс и Фюллькруг – это не футбол европейского топ-уровня.
Конечно, тренер делает замены, но игра не стала лучше от этого, напротив, она становилась только хуже с каждой минутой.
На левом фланге Германия играет посредственно, если не сказать больше. Нам приходится больше защищаться там, потому что в атаке не особенно получается.
В обороне без Рюдигера и Шлоттербека мы недостаточно стабильны, нам нужно качество в этой линии. Мы стали сильно сдавать и можем быть рады, что все не закончилось еще хуже, – сказал бывший полузащитник «Баварии», «Челси» и сборной Германии Баллак в эфире DAZN.