Баллак о поражении Германии от Португалии: «Ни физики, ни качества, играли все хуже с каждой минутой. Гозенс и Фюллькруг – это не топ-уровень»

Михаэль Баллак раскритиковал сборную Германии после поражения от Португалии.

Германия дома проиграла Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций, ведя до 63-й минуты.

– Начало игры было вялым и хаотичным. Затем мы проявили инициативу, забили. А потом снова стали пассивными, не контролировали игру.

Не было ни должной физической подготовки, ни качества игры. Это надо очень четко обсудить.

– На 60-й минуте Нагельсманн заменил Миттельштедта, Сане и Вольтемаде на Фюллькруга, Гнабри и Гозенса. Вскоре Португалия забила два гола.

– Этот ход не сработало. Он не привнес ни качества, ни динамики в игру. Гозенс и Фюллькруг – это не футбол европейского топ-уровня.

Конечно, тренер делает замены, но игра не стала лучше от этого, напротив, она становилась только хуже с каждой минутой.

На левом фланге Германия играет посредственно, если не сказать больше. Нам приходится больше защищаться там, потому что в атаке не особенно получается.

В обороне без Рюдигера и Шлоттербека мы недостаточно стабильны, нам нужно качество в этой линии. Мы стали сильно сдавать и можем быть рады, что все не закончилось еще хуже, – сказал бывший полузащитник «Баварии», «Челси» и сборной Германии Баллак в эфире DAZN.