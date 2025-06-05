Португалия во 2-й раз вышла в финал Лиги наций. Команда Мартинеса встретится с Испанией или Францией

Сборная Португалии во второй раз вышла в финал Лиги наций.

Португальцы обыграли команду Германии (2:1) в полуфинале турнира.

В финале команда Роберто Мартинеса встретится с победителем пары Испания – Франция. Эти сборные сыграют между собой в четверг.

Лига наций проводится с 2019 года. В дебютном сезоне португальская сборная выиграла турнир.