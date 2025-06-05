Консейсау признан лучшим игроком матча с Германией. Хавбек «Ювентуса» сравнял счет спустя 5 минут после выхода на замену
Франсишку Консейсау признан лучшим игроком первого полуфинала Лиги наций.
Сборная Португалии обыграла команду Германии (2:1) в полуфинале турнира.
Консейсау вышел на замену на 58-й минуте игры. На 63-й минуте португальский полузащитник «Ювентуса» забил гол, сравняв счет в матче.
Победный гол на 68-й минуте забил Криштиану Роналду.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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