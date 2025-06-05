Консейсау признан лучшим игроком матча с Германией. Хавбек «Ювентуса» сравнял счет спустя 5 минут после выхода на замену

Франсишку Консейсау признан лучшим игроком первого полуфинала Лиги наций.

Сборная Португалии обыграла команду Германии (2:1) в полуфинале турнира.

Консейсау вышел на замену на 58-й минуте игры. На 63-й минуте португальский полузащитник «Ювентуса» забил гол, сравняв счет в матче.

Победный гол на 68-й минуте забил Криштиану Роналду .