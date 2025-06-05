Германия ни разу не играла в финале Лиги наций. Команда не выходила из группы в 3 предыдущих розыгрышах
Сборная Германии вновь не сыграет в финале Лиги наций.
В полуфинале турнира команда Юлиана Нагельсманна уступила Португалии со счетом 1:2.
Сборная Германии ни разу не выходила в финал Лиги наций. В трех предыдущих розыгрышах турнира немцы не смогли выйти из группы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости