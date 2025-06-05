Киммих провел 100-й матч за сборную Германии. Хавбек «Баварии» сделал 6-й ассист в Лиге наций, став лидером по передачам вместе с Мендешем
Йозуа Киммих провел сотый матч за сборную Германии.
Немцы уступили команде Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций.
В своем юбилейном матче за сборную полузащитник «Баварии» отметился результативной передачей. Киммих ассистировал на гол Флориана Виртца на 48-й минуте игры.
Это шестая голевая передача немца в этом сезоне Лиги наций. Он сравнялся по этому показателю с португальцем Нуну Мендешем, также сделавшим ассист в этой встрече.
На данный момент оба футболиста лидируют по этому показателю в нынешнем розыгрыше Лиги наций.
Киммих о Роналду: «Читал, что он забил 136 голов за сборную. У Криштиану невероятная статистика, он больше 20 лет играет на очень высоком уровне»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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