Роналду после победы над Германией: «Вперед, Португалия!»

Криштиану Роналду написал пост после победного гола в матче сборной Португалии.

Португалия обыграла Германию (2:1) в полуфинале Лиги наций благодаря двум голам во втором тайме. Роналду забил победный мяч на 68-й минуте.

«Вперед, Португалия!» – написал 40-летний нападающий «Аль-Насра ».

В финале соперником португальцев станет победитель пары Испания – Франция. Игра за трофей пройдет 8 июня.

Фото: x.com/Cristiano