Роналду после победы над Германией: «Вперед, Португалия!»
Криштиану Роналду написал пост после победного гола в матче сборной Португалии.
Португалия обыграла Германию (2:1) в полуфинале Лиги наций благодаря двум голам во втором тайме. Роналду забил победный мяч на 68-й минуте.
«Вперед, Португалия!» – написал 40-летний нападающий «Аль-Насра».
В финале соперником португальцев станет победитель пары Испания – Франция. Игра за трофей пройдет 8 июня.
Фото: x.com/Cristiano
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
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