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Ибраима Конате: «Ямаль – футбольный гений. Его сложно остановить одному, но матч будет не против Ямаля, а против Испании»

Ибраима Конате назвал Ламина Ямаля футбольным гением.

– Как остановить Ямаля?

– Я не задавался этим вопросом. Он футбольный гений. Он показал невероятную игру в этом сезоне.

Его сложно остановить, если играть один в один. Поэтому в футбол и играет команда из 11 человек.

Это будет матч не против Ямаля, а против Испании, – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Франции.

5 июня Франция сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций.

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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