Ибраима Конате: «Ямаль – футбольный гений. Его сложно остановить одному, но матч будет не против Ямаля, а против Испании»

Ибраима Конате назвал Ламина Ямаля футбольным гением.

– Как остановить Ямаля?

– Я не задавался этим вопросом. Он футбольный гений. Он показал невероятную игру в этом сезоне.

Его сложно остановить, если играть один в один. Поэтому в футбол и играет команда из 11 человек.

Это будет матч не против Ямаля , а против Испании , – сказал защитник «Ливерпуля » и сборной Франции .

5 июня Франция сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций.