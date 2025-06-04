Ибраима Конате: «Ямаль – футбольный гений. Его сложно остановить одному, но матч будет не против Ямаля, а против Испании»
Ибраима Конате назвал Ламина Ямаля футбольным гением.
– Как остановить Ямаля?
– Я не задавался этим вопросом. Он футбольный гений. Он показал невероятную игру в этом сезоне.
Его сложно остановить, если играть один в один. Поэтому в футбол и играет команда из 11 человек.
Это будет матч не против Ямаля, а против Испании, – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Франции.
5 июня Франция сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости