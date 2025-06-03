Ямаль о «Золотом мяче»: «Я бы голосовал за того, кто был лучшим весь сезон, а не в одном матче. Если игра пройдет не так, как хочу я или Дембеле – отдавать голос за кого-то другого?»

Ламин Ямаль рассказал, по каким критериям выбрал бы обладателя «Золотого мяча».

В четверг, 5 июня, Ямаль в составе сборной Испании будет противостоять команде Франции в полуфинале Лиги наций.

Ямаль вступил в диалог с журналистом Хуанма Кастаньо, задав ему вопрос о том, как репортер выбирал бы лучшего игрока сезона.

– Если бы ты мог проголосовать за «Золотой мяч », за кого бы ты отдал голос? За лучшего игрока года или за того, кто выиграет матч в четверг?

– Но матч в четверг – очень важный.

– Да, но награда дается за лучшего игрока всего года.

– Но ведь четверг – тоже часть года.

– У каждого свое мнение. Я надеюсь, что мы победим в четверг. Но независимо от того, выиграем мы или нет, я бы все равно голосовал за игрока, который был лучшим на протяжении всего года.

Потому что если в четверг все пойдет не так, как я хочу, или как хочет Дембеле , что тогда? Голосовать за кого-то другого, кто сыграет в воскресенье?

Я из тех, кто голосует по итогам всего года. Но если кто-то хочет поставить все на один матч... что ж, тогда давайте сыграем этот матч, – сказал Ламин Ямаль .