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Ямаль о «Золотом мяче»: «Я бы голосовал за того, кто был лучшим весь сезон, а не в одном матче. Если игра пройдет не так, как хочу я или Дембеле – отдавать голос за кого-то другого?»

Ламин Ямаль рассказал, по каким критериям выбрал бы обладателя «Золотого мяча».

В четверг, 5 июня, Ямаль в составе сборной Испании будет противостоять команде Франции в полуфинале Лиги наций. 

Ямаль вступил в диалог с журналистом Хуанма Кастаньо, задав ему вопрос о том, как репортер выбирал бы лучшего игрока сезона.

– Если бы ты мог проголосовать за «Золотой мяч», за кого бы ты отдал голос? За лучшего игрока года или за того, кто выиграет матч в четверг?

– Но матч в четверг – очень важный.

– Да, но награда дается за лучшего игрока всего года.

– Но ведь четверг – тоже часть года.

– У каждого свое мнение. Я надеюсь, что мы победим в четверг. Но независимо от того, выиграем мы или нет, я бы все равно голосовал за игрока, который был лучшим на протяжении всего года. 

Потому что если в четверг все пойдет не так, как я хочу, или как хочет Дембеле, что тогда? Голосовать за кого-то другого, кто сыграет в воскресенье?

Я из тех, кто голосует по итогам всего года. Но если кто-то хочет поставить все на один матч... что ж, тогда давайте сыграем этот матч, – сказал Ламин Ямаль

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1271 голос
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Lamine Yamal Xtra
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