Ямаль о «Золотом мяче»: «Я бы голосовал за того, кто был лучшим весь сезон, а не в одном матче. Если игра пройдет не так, как хочу я или Дембеле – отдавать голос за кого-то другого?»
В четверг, 5 июня, Ямаль в составе сборной Испании будет противостоять команде Франции в полуфинале Лиги наций.
Ямаль вступил в диалог с журналистом Хуанма Кастаньо, задав ему вопрос о том, как репортер выбирал бы лучшего игрока сезона.
– Если бы ты мог проголосовать за «Золотой мяч», за кого бы ты отдал голос? За лучшего игрока года или за того, кто выиграет матч в четверг?
– Но матч в четверг – очень важный.
– Да, но награда дается за лучшего игрока всего года.
– Но ведь четверг – тоже часть года.
– У каждого свое мнение. Я надеюсь, что мы победим в четверг. Но независимо от того, выиграем мы или нет, я бы все равно голосовал за игрока, который был лучшим на протяжении всего года.
Потому что если в четверг все пойдет не так, как я хочу, или как хочет Дембеле, что тогда? Голосовать за кого-то другого, кто сыграет в воскресенье?
Я из тех, кто голосует по итогам всего года. Но если кто-то хочет поставить все на один матч... что ж, тогда давайте сыграем этот матч, – сказал Ламин Ямаль.