Конате про «Золотой мяч»: «Дембеле заслуживает. Ямаль талантлив, не знаю, делал ли Месси в его возрасте то же самое. Но Усман провел исключительный сезон»

Ибраима Конате уверен, что «Золотой мяч» должен получить Усман Дембеле.

– Дембеле провел просто исключительный сезон, у меня нет слов. Никто не ожидал, что он будет так играть. Усман заслуживает «Золотой мяч »!

– Какой матч решающий в борьбе за «Золотой мяч»?

– Франция против Испании [в полуфинале Лиги наций 5 июня]? Я не знаю. Такой же вопрос задали Ямалю.

Не знаю, нелогично ставить все на матч в четверг. То, что Усман сделал в этом сезоне, исключительно! Он заслуживает «Золотой мяч», и точка!

Талант Ямаля нужно отмечать, я даже не знаю, делал ли это Месси в его возрасте, но мы не можем сказать, что все решится в четверг, – сказал защитник «Ливерпуля » и сборной Франции.

Напомним, что вингер «ПСЖ » Дембеле выиграл с клубом 4 трофея за сезон, в том числе Лигу чемпионов, в финале которой против «Интера» (5:0) он сделал два голевых паса.

Ямаль о «Золотом мяче»: «Я бы голосовал за того, кто был лучшим весь сезон, а не в одном матче. Если игра пройдет не так, как хочу я или Дембеле – отдавать голос за кого-то другого?»