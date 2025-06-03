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Ямаль о мотивации: «Друзья присылают мне всякую жесть из TikTok, это заводит. Перед игрой с Францией на Евро друг сказал: «Не забудь, что говорил о тебе Рабьо». Я ответил: «Помню»

Ламин Ямаль рассказал, как друзья мотивируют его перед матчами.

«Мои друзья присылают мне всякую жесть из TikTok за 20 минут до матча — они знают, что это меня заводит. 

Перед матчем с Францией на Евро я дремал в автобусе, и тут мне звонит друг: «Не забудь, что тебе говорил Рабьо». А я ему отвечаю: «Да-да, помню», – сказал 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании. 

Напомним, полузащитник сборной Франции Адриен Рабио высказался о вингере Ямале перед матчем полуфинала Евро-2024: «Хотим вывести его из зоны комфорта. Если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно».

Тогда Испания одержала победу со счетом 2:1, а Ламин забил гол на 21-й минуте. В финале испанцы обыграли сборную Англии (2:1), Ямаль отметился голевой передачей. 

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
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