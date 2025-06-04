Дешам о «Золотом мяче»: «Я за Дембеле, конечно! Лига наций и клубный ЧМ могут ответить на некоторые вопросы, но Усман заслужил его своим сезоном»

Дидье Дешам считает, что Усман Дембеле заслужил «Золотой мяч».

Ранее главный тренер сборной Франции не назвал вингера «ПСЖ » фаворитом на приз лучшему игроку года: «Победа в ЛЧ – это здорово, но сезон еще не окончен . Есть обладатель «Золотой бутсы » Мбаппе, Ямаль . Как насчет Левандовского, Рафиньи?»

«Конечно, я за Усмана ! Должно быть, вас, журналистов, это позабавило. Я не это имел в виду. Лига наций может дать ответы на некоторые вопросы, как и клубный чемпионат мира. Я не собираюсь говорить о Ямале, он конкурент Усмана.

Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Усмана, 100%. Впереди «финал четырех», который может стать [победным] или не стать... Усман своим сезоном заслужил это!» – сказал Дешам на пресс-конференции перед матчем с Испанией в полуфинале Лиги наций.