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Мората о «Золотом мяче» для Ямаля: «В мире нет игрока, способного так влиять на игру. Особенно поразило признание, которое он получил от футболистов «Интера»

Альваро Мората считает, что Ламин Ямаль должен получить «Золотой мяч».

– Это невероятно. Он абсолютно спокойный, шутит, смеется, но как только выходит на поле – он преображается, выкладывается на все сто, и никому не оставляет шансов. Я никогда не видел ничего подобного, никогда.

Меня особенно поразило признание, которое он получил от игроков «Интера» после полуфиналов Лиги чемпионов – ведь речь идет о действительно сильных и опытных ребятах. Журналисты и эксперты садятся перед телевизором, чтобы посмотреть, на что он способен, где его предел... Это невероятно.

Ему всего 17, он только что подписал контракт до 2031 года, а когда он истечет – ему будет всего 23 года. Двадцать три!

Как капитан, вы должны голосовать за «Золотой мяч». Есть сомнения?

– Нет, никаких. Мне бы хотелось, чтобы его выиграл Ламин – так же как в прошлом году я надеялся, что награда достанется кому-то из Родри, Карвахаля или Фабиана Руиса. Думаю, сегодня нет ни одного игрока, который мог бы влиять на игру так, как это делает Ламин Ямаль, – сказал нападающий сборной Испании. 

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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