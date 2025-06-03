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Ташуев о Карпине в «Динамо»: «Клуб должен завоевывать титулы, а тренера отвлекает сборная. В мире такого нигде нет, это неправильно»

Сергей Ташуев высказался о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России согласовал трехлетний контракт с «Динамо». Ожидается, что клуб объявит о назначении 56-летнего специалиста в июне. Карпин подтвердил факт переговоров.

«В мире такого нигде нет. Это огромный пласт работы. В сборной страны надо отдаваться так же, как и в клубе – это огромнейшая работа. Такой клуб как «Динамо» должен завоевывать титулы, а Карпина в этот момент отвлекает сборная. Я немного удивлен.

Понятно, что сейчас у нас особенный период. Мы надеемся, что сборная скоро будет играть в официальных турнирах. При всем уважении к Валерию Георгиевичу, это априори неправильно», – сказал экс-тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев. 

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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