Валерий Карпин: «Разговоры с «Динамо» были. Есть другой претендент. Рассматриваю все варианты»

Валерий Карпин подтвердил информацию о переговорах с «Динамо».

Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России согласовал трехлетний контракт с «Динамо». Ожидается, что клуб объявит о назначении 56-летнего специалиста в июне.

– Какие планы после 10 июня?

– Вернусь в Москву. 18-21‑го числа будет ПМЭФ, где РФС заявлен. Я полечу туда. Потом собираюсь в отпуск с семьей.

– Вы возглавите «Динамо»?

– Откуда я знаю? У них спрашивайте. Разговоры у меня с «Динамо» были. Есть другой претендент. Рассматриваю все варианты. Они из России, – сказал бывший тренер «Ростова».