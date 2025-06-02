Валерий Карпин: «Разговоры с «Динамо» были. Есть другой претендент. Рассматриваю все варианты»
Валерий Карпин подтвердил информацию о переговорах с «Динамо».
Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России согласовал трехлетний контракт с «Динамо». Ожидается, что клуб объявит о назначении 56-летнего специалиста в июне.
– Какие планы после 10 июня?
– Вернусь в Москву. 18-21‑го числа будет ПМЭФ, где РФС заявлен. Я полечу туда. Потом собираюсь в отпуск с семьей.
– Вы возглавите «Динамо»?
– Откуда я знаю? У них спрашивайте. Разговоры у меня с «Динамо» были. Есть другой претендент. Рассматриваю все варианты. Они из России, – сказал бывший тренер «Ростова».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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