Владислав Радимов: «У Карпина ноль титулов, у «Динамо», по большому счету, тоже. Им пора что‑то выиграть»

Владислав Радимов оценил вероятное назначение Валерия Карпина в «Динамо».

Сообщалось , что стороны договорились о контракте на 2,5 млн евро в год.

«У Карпина ноль титулов, у «Динамо », по большому счету, тоже ноль титулов. Просто, если сложить, то и тому, и тем пора что‑то выиграть. Если сейчас это не сделать, то когда еще?

Что касается того, что Карпин берет много на себя, то я думаю, что на берегу сядут руководители клуба и договорятся, у кого какая зона ответственности. Не будет такого, как у Лички. У него всю весну не было доверия, руководство с ним практически не контактировало, совершенно его не защищали, когда пошли разговоры о приглашении Карпина.

Венцом всего этого стало увольнение Лички за три‑четыре тура до конца чемпионата. Я думаю, что уже тогда была договоренность с Карпиным», — сказал бывший футболист «Зенита».