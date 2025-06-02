Гусев войдет в тренерский штаб Карпина в «Динамо» («СЭ»)

Ролан Гусев войдет в тренерский штаб Валерия Карпина в «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ». Специалист был исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после увольнения Марцела Лички 1 мая.

Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России согласовал трехлетний контракт с «Динамо». Ожидается, что клуб объявит о назначении 56-летнего специалиста в июне.

В данный момент Карпин приступил к формированию своего штаба. Помимо Гусева, в него также войдет работающий в клубе Сергей Паршивлюк .

«Динамо» объявит о назначении Карпина после матчей с Нигерией и Беларусью. Зарплата тренера в сборной снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро (Иван Карпов)

Карпин начал формировать тренерский штаб в «Динамо» («Чемпионат»)