Карпин о совмещении и возможном возвращении сборной в турниры: «А если не вернут? Три года мы в ситуации, когда нас вернут... Сборная для меня приоритетнее, чем клуб»

Валерий Карпин высказался о совмещении постов в сборной России и клубе.

Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России согласовал трехлетний контракт с «Динамо ». Ожидается, что клуб объявит о назначении 56-летнего специалиста в июне. Карпин подтвердил факт переговоров.

– Я слушаю предложения.

– Было то, которое заинтересовало?

– Узнаете. Сейчас я вам ничего не скажу. Это может быть в июле, августе, сентябре. Ждите, когда скажут. Будет проще работать в Москве.

– Если нас возвращают через год, зачем вам и какому‑то клубу начинать сотрудничать?

– А если нас не вернут? Сборная для меня приоритетнее. Три года мы в такой ситуации, когда нас вернут… Сборная для меня приоритетнее, чем клуб. Я сконцентрирован на ней, но могу рассматривать предложения от клубов. Вы узнаете, готов ли я.

– Можно сказать, что отдохнули и готовы работать быть в клубе?

– Если возглавлю – значит, готов.

– Вариант что вы уйдете из сборной, но останетесь в клубе, возможен?

– Я не рассматриваю такой вариант, – сказал Карпин .