Карпин о совмещении и возможном возвращении сборной в турниры: «А если не вернут? Три года мы в ситуации, когда нас вернут... Сборная для меня приоритетнее, чем клуб»
Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России согласовал трехлетний контракт с «Динамо». Ожидается, что клуб объявит о назначении 56-летнего специалиста в июне. Карпин подтвердил факт переговоров.
– Я слушаю предложения.
– Было то, которое заинтересовало?
– Узнаете. Сейчас я вам ничего не скажу. Это может быть в июле, августе, сентябре. Ждите, когда скажут. Будет проще работать в Москве.
– Если нас возвращают через год, зачем вам и какому‑то клубу начинать сотрудничать?
– А если нас не вернут? Сборная для меня приоритетнее. Три года мы в такой ситуации, когда нас вернут… Сборная для меня приоритетнее, чем клуб. Я сконцентрирован на ней, но могу рассматривать предложения от клубов. Вы узнаете, готов ли я.
– Можно сказать, что отдохнули и готовы работать быть в клубе?
– Если возглавлю – значит, готов.
– Вариант что вы уйдете из сборной, но останетесь в клубе, возможен?
– Я не рассматриваю такой вариант, – сказал Карпин.