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В РФС сообщили, что «Химки» могут подать заявку на лицензию для Второй лиги до середины июня

В РФС высказались на тему лицензирования «Химок».

«Я считаю, что РПЛ как организация, у которой есть права на проведение соревнований, сделала по «Химкам» все абсолютно правильно, но при этом ничего сверхъестественного не делалось. РПЛ приняла правильное решение, досрочно выплатив деньги. Мы поддерживаем это решение.

Были ли основания лишать «Химки» лицензии в тот момент? Нет, не было. У разных клубов в разные годы существуют разные проблемы. Дальше есть юридический механизм решения споров.  

По нашим данным, на Первую лигу «Химки» не подавали лицензию, не успели в связи с истекшим сроком. На Вторую лигу еще есть шанс до середины июня отправить заявку», – передает слова генсека РФС Максима Митрофанова корреспондент Спортса“.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс“
logoХимки
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
logoВторая лига Б
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