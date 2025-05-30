Мостовой о проблемах «Химок»: «Печально, что одни команды РПЛ разваливаются, а другие – жируют. Это недопустимо и больно!»

Александр Мостовой высказался о ситуации с «Химками».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований. В клубе имелись задолженности перед футболистами и персоналом. Сообщалось, что «Химки» прекращают существование .

«Очень печально, что «Химки » станут банкротом. К этому уже все шло года три, все копилось. Кого-то берут, кого-то убирают, и все до этого докатилось.

«Химки» по составу должны находиться в середине таблицы РПЛ. Но видишь, до чего докатилось! В этой ситуации больше всего жалко футболистов. Что им теперь делать? 25 игроков только в основной команде.

Печально, что одни команды РПЛ разваливаются, а другие – жируют. Это недопустимо и больно! Но такое происходит раз в пять лет», – сказал бывший полузащитник сборной России.