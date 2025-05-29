Ещенко о «Химках»: «РФС сделал правильно, лишив лицензии. Проблемы с деньгами и информация о бойкотах матчей портили имидж РПЛ»
Андрей Ещенко одобряет действия РФС в отношении «Химок».
Подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований. Ранее появилась информация, что «Химки» прекратят существование.
«Обидно, когда команда играет в РПЛ с такими проблемами с финансами. Жаль, что такое происходит в клубе РПЛ. Там ведь работают обычные сотрудники с обычными зарплатами.
РФС сделал правильно, лишив «Химок» лицензии. Проблемы «Химок» с деньгами и информация о бойкотах матчей портили имидж РПЛ», – сказал бывший защитник «Спартака».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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