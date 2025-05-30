«Химки» объявили о роспуске 2-й команды, выступавшей во Второй лиге: «Продолжается работа по оптимизации процессов, связанных с нынешней ситуацией в клубе»

«Химки» объявили о роспуске второй команды, выступавшей во Второй лиге.

«После невыдачи ФК «Химки» лицензии для участия чемпионате Мир РПЛ мы вынуждены объявить о роспуске нашей второй команды.

В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок-2», как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно.

Красно-черные снимаются с соревнований под эгидой Leon Второй лиги Б. Завтрашний матч против липецкого «Металлурга », как и последующие календарные игры «Химок-2», отменен.

Работа по оптимизации процессов, связанных с нынешней ситуацией в ФК «Химки», продолжается. О дальнейших ее этапах сообщим дополнительно», – говорится в заявлении «Химок».

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