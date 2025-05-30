Таранов о том, зачем «Краснодару» Заболотный: «Для конкуренции с Кордобой, возможно. 6+6 – неплохая статистика для нападающего»

Иван Таранов прокомментировал интерес «Краснодара» к Антону Заболотному.

Ранее появилась информация о начале переговоров между клубом и форвардом.

«6+6 – неплохая статистика для нападающего, тем более «Химки » вылетели из РПЛ .

С какой целью «Краснодар » хочет подписать Заболотного? Вроде опыт есть, но я бы не сказал, что это яркий форвард. Возможно, он берется для конкуренции с Кордобой, тем более что он россиянин. Такой футболист имеет место быть. Почему нет? Не думаю, что «Краснодар» делает ставку на возрастных футболистов. Нужно учитывать, что Заболотный – свободный агент.

Такие дядьки, как Газинский и Смолов, обязательно должны быть в команде, чтобы был баланс между опытом и молодостью. В этом сезоне у «Краснодара» так и было. При не очень выразительной игре «быки» стали чемпионами. Это большая заслуга этих ребят, которых не видно на первом плане, но они сыграли очень важную роль в быту и на тренировках», – сказал экс-защитник «Крыльев Советов».