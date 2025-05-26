Семак о 2-м месте «Зенита»: «Переживем и пойдем дальше. Без поражений в спорте ничего не бывает, рано или поздно любая серия заканчивается»

Сергей Семак философски воспринял второе место «Зенита» в чемпионате России.

Победу в Мир РПЛ одержал «Краснодар», опередивший на одно очко петербуржце. Ранее команда Семака шесть лет подряд была чемпионом.

– Какие ощущения от потери чемпионства?

– Переживем и пойдем дальше. Конечно, хочется всегда побеждать, но это спорт. Без поражений в нем ничего не бывает.

Рано или поздно любая серия заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

Семак о 2-м месте «Зенита»: «Спорт состоит из взлетов и падений. Справедливее было бы, если бы в прошлый раз не выиграли, а сейчас выиграли»