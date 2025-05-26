Семак о 2-м месте «Зенита»: «Переживем и пойдем дальше. Без поражений в спорте ничего не бывает, рано или поздно любая серия заканчивается»
Сергей Семак философски воспринял второе место «Зенита» в чемпионате России.
Победу в Мир РПЛ одержал «Краснодар», опередивший на одно очко петербуржце. Ранее команда Семака шесть лет подряд была чемпионом.
– Какие ощущения от потери чемпионства?
– Переживем и пойдем дальше. Конечно, хочется всегда побеждать, но это спорт. Без поражений в нем ничего не бывает.
Рано или поздно любая серия заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.
Семак о 2-м месте «Зенита»: «Спорт состоит из взлетов и падений. Справедливее было бы, если бы в прошлый раз не выиграли, а сейчас выиграли»
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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