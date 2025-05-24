Семак о 2-м месте «Зенита»: «Спорт состоит из взлетов и падений. Справедливее было бы, если бы в прошлый раз не выиграли, а сейчас выиграли»

Сергей Семак подвел итоги сезона Мир РПЛ.

«Зенит » занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Чемпионом России стал «Краснодар» с 67 баллами.

– Хочется поблагодарить болельщиков за приятную атмосферу, команду. К сожалению, этого стало недостаточно, чтобы выиграть чемпионат. Все расстроены, но это спорт, это футбол.

– Вы впервые проиграли чемпионат в качестве тренера «Зенита». Что чувствуете?

– Весь спорт состоит из взлетов и падений. Гораздо важнее тот путь, который команда проходит. Не сказал бы, что опустошение. Разочарование небольшое, что не смогли выиграть чемпионат. Нужно передохнуть немножко. Поздравляю «Краснодар».

– Думаете над тем, чтобы сменить место работы?

– У меня действующий контракт. По поводу результатов решать руководству.

Считаю, что этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий. Справедливее было бы, если бы в прошлый раз не выиграли, а сейчас выиграли, – сказал главный тренер «Зенита» после матча с «Ахматом» (3:0).

Семак о будущем в «Зените»: «У меня действующий контракт. По поводу результатов – решать руководству. Этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий»